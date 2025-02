Nju je suprug varao pred njenim očima sa Lunom Đogani. Iako je u rijaliti ušla sa ciljem da se suprotstavi svom tadašnjem suprugu koji ju je prevario javno, Kija je shvatila da iz čitave afere u koju su bili upereni svi pogledi može da dobije i mnogo više od osvete. Kija je dobila pre svega veliku podršku žena, a odmah potom i do tada nezapamćenu medijsku pažnju koja je pomogla da objavi svoju prvu knjigu, ali i da se oproba kao pevačica.

- Sloba je pevao na proslavi mog rođendana prošle godine, tada smo se i upoznali, ali imam utisak kao da ga oduvek poznajem. Prirodno se ponaša i to mi je veoma bitno, jer ne volim folirante. Iskren je, pažljiv, veliki vernik i humanista. Sloba me je privukao malim, ali za mene ipak velikim stvarima i to čini svakodnevno. Evo, prekjuče je dao novac muzičarima na ulici. Nikad nisam videla da je odbio slikanje, koliko god da je umoran ili nervozan, rekla je jednom prilikom. Njih dvoje su dobili sina.