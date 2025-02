- Instinktivno sam prebacila težinu na zdravu nogu. Da sam bila bosa, ne bih mogla da stojim, ali nekako sam uspela jer sam bila u štiklama. Ekipa ispod pozornice me nosila, presvlačila i vraćala gore. Pitali su me hoću li izdržati, a ja sam samo ponavljala: “Idemo dalje! Ako padnem, padnem, ali nema nazad”’, prisetila se pevačica atmosfere.

- Bio je to nadljudski bol. Samo onaj ko se polomio zna kako to boli. Kada je koncert završio, više nisam mogla da stojim, vozili su me u invalidskim kolicima. Pitala sam samo kako je snimatelj. Bio je mlad dečko, 25 godina, i gledala sam ga kao svoje dete. Znala sam da nije njegova krivica, to su jednostavno nepredvidive situacije. Kada su mi rekli da je on dobro, rekla sam im: “Dajte mi jedno piće i spremna sam za bolnicu - pričala je Brena.