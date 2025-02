- Zorica Brunclik je bila prva u mnogim stvarima na našoj estradi i tada je već bila i majka i to je sigurno zahtevalo reparaciju neku, a ja sam bila devojka i prikrala se i šapatom je pitala "Je li Zorice, gde to može da se uradi?"- ispričala je Suzana.

- Zorica mi je sve objasnila i preporučila mi svog hirurga u Minhenu čije ime, verovali ili ne, i danas pamtim. Zvao se Gerd Konten. On mi je uradio takve grudi da su odlične i posle trideset godina. Hvala i Zorici i njemu - ispričala je Mančićeva.

- Niko mi nije pomagao, sem, možda, par prijatelja i dece. Ja sam u jednom momentu govorila deci: "Nemojte da govorite u školi da sam ja vaša mama", a moja Natalija mi je rekla: "Ja se ponosim što si ti moja mama". To su neke stvari koje vas dignu. Nikad ne znaš šta te u životu čeka, ali moraš bar pred sobom da budeš čist. Od silnih stresova sam dobila holesterol, ali ćuti dobro sam prošla, moglo je biti mnogo gore - rekla je jednom prilikom i dodala da se zbog ćerkinih reči tada rasplakala.

Suzana se rodila u Beogradu. Medijsku karijeru je započela pesmom "Ogledalce, ogledalce". U to vreme imala je 18 godina. Osmehnula joj se zatim karijera TV voditeljke. Najčešće je vodila zabavne emisije, a onda joj je poverena zadatak Loto devojke.

Suzana je otkrila da tadašnji muž nije pričao sa njom jer se slikala za Plejboj, te i da je cela rodbina na to gledala kao na skandal.

- To je bila prva ponuda i mogla sam da dobijem dobar honorar, ali sam bila stidljiva, imala sam i dvoje dece. Međutim, kasnije se otvorio srpski Plejboj i urednica je bila Duška Jovanić. Ona je znala kako će me 'kupiti'. Rekla mi je: 'Samo posebne žene pomeraju granice, samo one pametne i hrabre'. Tu sam se ja pronašla. Ja se ponosim time i mislim da sam Plejboju dala što mu treba. Skinula sam se, bilo je vrlo sofisticirano i umetnički. Ekipa je bila divna, fotografije su bile jako estetske, samo mi se naslovna strana nije svidela. Nekako je bila sivkasta - ispričala je Suzana i objasnila kako je porodica reagovala na tu njenu odluku.