"Bolest dolazi zbog mislenog pada. Čovek treba biti sam svoj lekar. Ako nije tih iznutra onda mu uzalud svi lekovi i najbolji lekari. Podsvest modernog čoveka je uzburkana kao nemirni okean s velikim olujnim vetrovima. Podsvest prepuna utisaka čini da duša bude nemirna. Emocije tada ključaju poput erupcije. Bez rada na emocijama duhovnost je samo kula od karata. A šta je čovek bez mira u duši? Odvojen od Božije blagodeti, pokušava uzaludno da pronađe utehu u materijalnim stvarima. Tamo utehe nema, to je rupa bez dna. Još, još, daj još i na kraju je praznina. Kada duša postane mirno more, tada počinje isceljenje. Zapamtite to, to zlatno pravilo. Izvor većina bolesti je u duhu, zato duh može pobediti većinu bolesti", stajalo je u Anastasijinoj objavi.