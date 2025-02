- Kad sam se rodila i prvi put zaplakala, moj tata je rekao: "Rodila se pevačica!" Kao da je predvideo moju buduću karijeru! Posle 17 meseci na svet je došla Lidija i vremenom smo postale najbolje drugarice. To smo i danas! Ona je druga majka mojoj deci, a ja njenoj.

- Bila sam odličan đak i planirala sam da studiram psihologiju, ali me je život odveo na drugu stranu. Verovali ili ne, sav moj uspeh i ogromna karijera nikada nisu bili dovoljni mojim roditeljima. Nisu mi oprostili to što nisam nastavila da se školujem i završila fakultet - pa ipak, kada su shvatili da je pevanje njen san roditelji Cece Ražnatović odlučili su da joj budu beskrajna podrška, pa ju je otac vozio i vraćao sa svakog nastupa, kako bi bio siguran da je ona dobro i da nema probleme.

- Rekla sam im da ću da se udam za Željka, a mama se obradovala: "Za Šašića? Divno. On je sjajan momak." Tad sam kazala: "Kakav, bre, Šašić? Udajem se za Željka Ražnatovića Arkana!" Umalo da padnu u nesvest, iako su pre toga načuli nešto iz medija, ali su se nadali da će to brzo da me prođe.