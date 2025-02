- Klara je jedna pra prabaka iz Markove porodice, tako da je bila jedna Klara Kon u njihovoj porodici, a Ernest je... Iako nije moja porodica ja na njih gledam kao da jesu. Ernest je dobio ime po Markovom pradedi koji je bio vrlo cenjen i poštovan i spasio je celu porodicu Holokausta. Prodao je fabriku četki, prvog Forda i veliki deo porodice je spasio. Naš sin, ja verujem da mu je to ime i dalo snagu i da ga je spasilo. On na rođenju nije bio živ i to niko ne zna, osim nas kao porodice. Ja verujem da mu je to ime spasilo život. Da je taj čovek koji je tako snažan koji je umro u 90 i nekoj godini i uspeo da održi porodicu na okupu, da je to ime dalo jačinu i našoj bebi - istakla je voditeljka za "Hype".