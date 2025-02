- U suštini pamtim samo to da je bila dobra žurka jer sam trčala na sve strane oko gostiju i kolega. Nisam mogla da se skrasim i da uzmem da đuskam ili da se zezam na podijumu već smo morali da ispoštujemo i protokol, sad se smej, sad se slikaj, sad ide venčanje. Bio je veliki nered u mojoj glavi, ali znam da su me noge bolele jedno sedam dana posle venčanja od đuskanja, skakanja i letenja na sve strane. Samo mi je bitan taj osećaj da nam je svima bilo prijatno, veselo i zabavno. Kako sam došla kući, ja sam skinula šminku, razmontirala se i zaspala. On je ostao sa mojom kumom. Oni su bili budni do četiri ujutru, ja do dva, kao nije me bilo… Gazila sam prethodno po petama jer stopala nisu postojala - rekla je pevačica za Grand.