Nekoliko bivših učesnika takmičenja " Zvezde Granda " zakazali su u martu koncert u MTS Dvorani, a gostujući u jednoj emisiji dotakli su se Saše Popovića , te otkrili da je to bila njegova ideja još davne 2007. godine.

Popović je došao na tu ideju 2007. godine

- Ovo je samo za televiziju, tamo ćemo biti pristojni i smerni shodno pesmama koje ćemo pevati. To je jako dobra ideja, ali ovo nije prvi put da se „Grand produkcija“ setila tih starih dobrih pesama. Još 2007. godine kada sam se ja takmičila Saša Popović je došao na ideju da svi mi snimimo po neku staru pesmu, tako da je meni zapalo „Zagrli me ti“ od Goce Stojićević koju smo baš oživeli. Milan Stanković je pevao „Ovo je priča o nama“, Dinča je imao „Volim da te volim“. Povratili smo te neke stare pesme i to odavno Grand produkcija neguje i hvala vama što srte se setili jednog takvog velikog projekta, ali ovog puta uživo – ispričala je Rada.