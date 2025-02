- Ljubav ako je postojala ne može nikada da izbledi. Ja o bivšim partnerima nikad loše nisam govorila, mislim da su svi oni bili dobri ljudi. To su bili moji izbori. Žena treba da bude onakva kakvog parntera želi da ima u životu. Ja sam pogrešila u tome što sam previše radila na sebi da budem savršena žena dostvojan žena svake pohvale. Dobijala sam ih od svih osim od njega - otkrila je Milica i dodala:

- Onda ti od svih ostalih dobijaš neke komplimente kako si ti dobra žena... Njemu su uvek govorili: Je l' ti vidiš da si ubo premiju, vidiš li kakvu ženu imaš pored sebe?''. Videćemo sada da li će se boriti i kako. Okrenula sam leđa... Najteže je ženi da ode. Žena mnogo trpi. Govorim o ženama koje vole da su u vezi, njima je teško da promene i da grade opet nešto... Nije lako ženama da odu. Mi smo od Zadruge 3 zajedno, nekih 5, 6 godina zajedno, mi smo bili u vanbrašnoj zajednici, taj papir mi ništa ne znači. Meni se nekad grlo osuši pričajući, ali muškarci kao da ne čuju to. Onda na kraju dobijem: ''U pravu si''. Ali ja ne želim da budem u pravu u ovom slučaju. Jedna poruka muškarcima - kada nađete pravu ženu to vam, je bolje nego da ste Loto osvojili. Žena je ta koja muškarca gura napred i uvek će ga gurati... - rekla je Milica u ''Magazinu In'' i dodala: