- Ako su dvoje ljudi u braku, onda imaju i zajedničke prijatelje, a ne da se odvajaju. On je imao puno "prijateljica" koje su mu stalno slale poruke: "Volim te", "Dođi kod mene", "Meni je lepo sa tobom"... Pa koje prijateljice to šalju? Daj da se i ja njihovim muževima tako javljam, kao prijateljica - otkrila je Milica Kemez u emisiji "Pitam za druga", pa priznala kakva jer bila njegova reakcija kad je doživela udes:

- Ne znam, nadležni rade na tom slučaju, nemam pojma šta će biti sa tim. Mene je autobus udario otpozadi, izletela su mi dva automobila ispred, ja sam prikočila i udario me je autobus otpozadi...On je došao, da, više se drao na mene nego što mi je bio podrška, kažem kako je reagovao samo... - rekla je Milica.

- Pre više od mesec dana je otišla od kuće. Možda sam i ja kriv, ne znam. Setra ju je podržala u tome da ode iz naše kuće. Praznike nismo proveli zajedno. Razišli smo se u normalnim odnosima. Nije razlog neka treća osoba, ni sa moje, a ni sa njene strane. Nije lako, ali videćemo. Mislim da je konačno da ćemo se razvesti, negde je to naša odluka. Ono što mogu da kažem je da sam još uvek zbunjen. Izvinio sam se, ali da molim, to ne želim - rekao je on.