- Kad pričamo o molitvi, to je nešto što svako treba da praktikuje jer je to hrana za dušu. Kroz molitvu smo bliži Bogu. Ja bez toga ne izlazim iz kuće i ne idem na spavanje. Mir sam tu našao, baš u veri i Hristu. To je sastavni deo mog života. Kad govorim o estradi, živ sam čovek, i sebi mogu da dozvolim neke stvari. Uglavnom, namestio sam sebi život tako da sam posvećen ljudima oko sebe i sebi. Mnogo puta sam dobio kaznu „odozgo” zbog nekih stvari. Ugojio sam se više od 90 kilograma jer sam jeo sve i svašta, pio sam sve živo, pa sam se posle toga doveo u red. Decu štitim od loših uticaja današnjice tako što sam vaspitavao na vreme. Teram ih napolje, čistimo mozak i vodimo računa o tome šta gledaju - govorio je on za jedne medije, ali tu se nije i zaustavljao kada je ova tema u pitanju.