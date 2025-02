Eto, viđali smo se pre njenog braka, onda se ona udala...

Slušaj vest

Folker Aca Lukas rešio je da otkrije sve o odnosu sa voditeljkom Anom Sević. On je priznao da su bili bliski.

- Bio sam intiman sa Anom Sević. Bili smo ona i ja zajedno pre nego što je bila sa Darkom, nekoliko puta smo se videli. Onda je ona posle bila sa Darkom Lazićem u vezi, pa braku. Posle, pred kraj mog braka, videli smo se, to je... - rekao je u dahu Lukas.

- Nismo bili u vezi, viđali smo se, tako nekako... Ne znam kako bih to nazvao, kako hoćeš... - dodao je Aca u emisiji "Pretres".

- Družili smo se... Eto, viđali smo se pre njenog braka, onda se ona udala, a onda pred kraj moj braka smo se ponovo videli - zaključio je Lukas za "Hype".

Podsetimo, Aca Lukas ogolio je dušu u autobiografskoj knjizi "Ovo sam ja" pre nekoliko godina, te je osim brojnih afera koje su pratile njegov život, pisao i o svađama koje je imao sa svojom najvećom ljubavi Sonjom Vuksanović, koja je jednom prilikom iznela svoj sud o svemu što je on izneo u javnost.

Kako je Lukas između ostalog naveo, Sonja ga je napadala da je vara sa "kepecom iz Zvezda Granda", a on ju je svojim odgovorima povređivao.

Venčanje Sonje i Ace:

1/11 Vidi galeriju Sonja i Aca Lukas Foto: Damir Dervišagić

Nakon svega što je isplivalo u javnost, Vuksanovićeva je tada istakla da je šokirana pojedinim detaljima koji su napisani u knjizi, a onda je progovorila i o navodima da ju je Lukas varao sa Anom Sević.

- Mene odavno ne interesuje šta Aca radi, a pogotovo ne šta izjavljuje. Meni je on fascinantan, da se uopšte bavi sa mnom. A, to u vezi sa Anom Sević ili još nekom od akterki u njegovom životu, to morate s njima da vidite. Mene to savršeno ne zanima! Ja sam odavno stavila tačku na to, a on što voli da priča o tome, to dosta govori o njemu. Potpuno je prevaziđena tema u mom životu. Ja ne znam zašto on onda u knjizi piše o nečemu o čemu neće da priča?! Odmah da vam kažem – ne postoji žena koja može da bude razlog za prekid našeg braka. Tu je hiljadu faktora bilo koji su mene doveli do toga da stavim tačku na brak i da čoveka ostavim. Ana Šević, Sević, kako god da se zove gospođa, koja god, je jedna u nizu. To je jedino što mogu da kažem - objasnila je bila Sonja.

Ana i Darko dok su bili u ljubavi:

1/14 Vidi galeriju Ana Sević i Darko Lazić dok su bili u braku Foto: Printscreen, Damir Dervišagić

Na pitanje da li ima problem sa tim da, ukoliko je istina da ju je varao sa Anom Sević, to i kaže javno, Sonja je rekla:

- Ja ne znam s kim me je varao, pošto ja s njim nisam bila odavno. Tako da, ne mogu da kažem da me je varao. To je njegov izbor s kim je on posle bio i šta je radio, koga je on vodao po kolima. Ja sam njega ostavila zbog mnogo bitnijih, krupnijih i većih stvari, nego što je bilo koja žena mogla da napravi. Mene to uopšte ne interesuje. Ja neću uopšte da učestvujem u bilo čemu što Aca Lukas izjavljuje. Morate da razumete moju veliku želju da se konačno oslobodim priča vezano za Acu Lukasa! Mi imamo dete, čak imamo i sjajan odnos, funkcionišemo fenomenalno. Zašto on stalno ima potrebu da priča o Sonji i tim njegovim silnim pokušajima da me bilo kako uvredi, izazove? Ja imam drugi život. Neću da učestvujem u bilo čemu što on radi. Ali, da će knjigu sigurno prodati u većem tiražu, zato što konstantno priča o nekoj Sonji, to sigurno! - dodala je ona svojevremeno.

Na pitanje zašto Aca neće javno da iznese ime osobe, nego je u knjizi spominje kao "kepeca iz Zvezda Granda", Sonja kaže:

- To govori o tom odnosu. Zamislite da ženu s kojom ste nazivate kepecom? Ne znam šta da vam kažem. Šta vi očekujete od mene, posle pet godina koliko sam ja sama i razvedena od njega? Da li vi mene razumete? Moja je kazna što sam ostavila Acu Lukasa i on pokušava na sto načina da me kazni zbog toga. (smeh) Ja sam se vrlo distancirala od svega. Deo cirkusa ne želim da budem. Imam štošta da kažem, ali ne želim - objasnila je Sonja tad za "Telegraf".

Beki Bekić na koncertu Slavka Banjca: