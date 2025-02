- Imam potrebu da se nadovežem na temu kilaže. Nisam postavila taj odgovor da bih dobijala vaše poruke "nikada bolje nisi izgledala", iako sam neizmerno zahvalna na svakom lepom komentaru (svako voli da pročita nešto lepo o sebi, pa tako i ja). Suština je bila da dam do znanja svim devojkama da i devojke, koje važe za devojke koje lepo izgledaju, dobijaju ovakve poruke, još gore što je od žena. Žalosno je što danas svako ima pravo da da svoje mišljenje, ne razmišljajući kako će to uticati na nekoga. Ja mnogo radim na sebi i to više neće tako uticati na mene, ali nekada to nije bilo tako - napisala je Teodora, pa zaključila: