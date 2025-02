"Živeli smo zajedno godinu dana. Naša veza je bila strasna i iskrena. Za razliku od većine žena sa kojima sam bio, Ksenija nije pokušavala da me promeni. Kada bi me neko upitao da je opišem, rekao bih: 'Dobar čovek. Lepa, a nesrećna. Bila je veoma nesigurna. Kod kuće je sedela, čitala novine i gledala televiziju i pitala 'Kako je ova uspela, a ja ništa'", napisao je Lukas.

- Lukas je bio njena najveća ljubav, mnogo ga je volela. Teško je podnela kada je on otpočeo vezu sa Sonjom. Tad je počela i da pije, onda se i ugojila. To je baš uticalo na nju. Mislim da ga nikada nije prebolela. Tada se ulenjila, onda je došlo i do onog skandala sa policijom. Sve je to uticalo na nju da prelomi i da se povuče iz javnosti - ispričala je prijateljica o ljubavi Danijele i Lukasa.