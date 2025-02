Tokom emisije " Zvezde Granda" došlo do svađe između članova žirija, odnosno Ane Bekute , Đorđa Davida i Aleksandra Milića Milija. Naime, takmičari Elmir Smailhodžić kojem je mentor Dragan Stojković Bosanac i Teodora Veljković kojoj je mentorka Ana Bekuta, nisu se pokazali u punom sjaju, a kada je žiri glasao, došlo je do rasprave.

- Pamtim te u prvom krugu, baš mislim da je odabir pesama dobar, a do mene si dopro zbog finoće, nisi pregazio pesmu kao Teodora, zato sam Elmiru dao glas - rekao je Đorđe David, a Mili je u svom izlaganju potkačio kolegu:

- Iskreno, jedini razlog zašto bi neko ovde mogao da dobije glas je trud. Elmire, ja tebe moram da upoznam sa jednim čovekom, Draganom Bosancem, da si ga upoznao, ovo bi sve drugačije bilo, to je jedan perspektivni harmonikaš, ali on radi tek tamo od šestog kruga - našalio se Miligram aludirajući na to da Bosanac ne organizuje probe sa svojim kandidatima.