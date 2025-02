Pošle je mnogo vremena otkako je pevačica Lepa Brena vodila borbu sa viškom kilograma. No, i dalje se o tome priča, jer mnoge zanima kako je uspela da dotera liniju. Smršala je 17 kilograma za šest meseci. Kada je nakon dijete stala na scenu, bila je to neka nova Lepa Brena i baš takva je došla do muzičkog trona.