Jedna od glavnih tema emisije "Stars specijal", koja se emituje nedeljom na Kurir televiziji, bio je prekid prijateljstva nekada bliskih drugarica i koleginica

U ovonedeljnom izdanju emisije "Stars specijal" na Kurir televiziji voditelji Goran Jovanović, Ivan Kleut, Olivija Jontić i Milica Stanimirović pretresli su nedelju za nama. Posebno im je bila interesantna prašina koja se podigla zbog otvorenog pisma koje je na Fejsbuku napisala Jelena Karleuša, u kojem je ona otkrila razloge kraha prijateljstva s Milicom Pavlović.

Foto: Kurir

- Jelena je samo potvrdila ono što je nama bilo jasno i što smo svi znali da će se desiti. Nego mi je žao jer su se jako volele - rekla je Olivija na početku.

- Meni se ne dopada taj momenat u kome se Milica pravi luda. Da li si okačila stori u kome pevaš uz Madoninu pesmu? Jesi. I to sigurno nije bila koincidencija. To što je Milica uradila mislim da je bilo perfidno i sad se pravi luda, da kao nema nikakav komentar i da nije znala. Da ti je stvarno bila prijatelj, tebe bi to povredilo što te je otpratila i ne bi pričala ništa, nikakve izjave - bio je oštar Kleut.

1/9 Vidi galeriju JK i Milica Pavlović Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

- Miličina izjava mi je bez veze jer su one prijateljice. Trebalo je odmah da je pozove i da pita šta se desilo. Kako kaže Ana Nikolić: "Ušla bih ti u dimnjak da saznam šta je bilo." Ovaj potez pokazuje da je JK bila pravi prijatelj i da je više volela Milicu nego ona nju - nadovezala se Stanimirovićeva.

- Bukvalno ja više ne mogu te fazone "moj PR tim i menadžment se bavi", a do juče "sve što ja pišem to je samo moje, ja se dopisujem". To su takve glupe i dvolične stvari da nemam komentar. Ona je svojim nepostupkom mnogo toga rekla, kako o sebi, tako i o njihovom odnosu - dodala je Jontićeva.

Goran Jovanović istakao je da mu je žao što se ovo estradno prijateljstvo završilo na ovakav način.

Foto: Petar Aleksić

- Samo nekoliko meseci ranije pričale su drugačije. To znamo svi. Tu je bila bukvalno ona varijanta da menjaju jedne gaće. To je bila ta faza prijateljstva. Milica je samo trebalo da se javno ogradi i da kaže da svako ima pravo na svoje mišljenje, ali da ja stojim iza svog prijatelja ili ne stojim. Karleuša je to lepo objasnila. Žao mi je zbog ovoga, delovalo je da ovo prijateljstvo može da opstane. Mislim da je Milica trenutno nesnađena, a Karleuša nije nikad. Ona i kad je nesnađena, ona se snađe. Milica ima tu problem jer ona tu igru da igra ne ume. Njen problem je što je ona previše iskrena, a da ne bi bila iskrena, ona bira ćutanje, a to je nekad gore. U ovoj situaciji joj se to obija u glavu - rekao je Jovanović.

- Ovo njihovo "prijateljstvo" samo pokazuje kako se danas percipiraju prijateljstva. Sve je to instant, tu nema dubokih odnosa i razumevanja, a naročito na estradi. Milica želi da se predstavi kao neko što ona nije. Njene izjave su stalno neko prenemaganje. Ženo, budi opuštena - rekao je Kleut.

Foto: Shutterstock, ATA images

Voditelji su komentarisali i to što je Baka Prasetu navodno doživotno zabranjeno snimanje na Jutjubu.

- On je dosad 300 puta imao ove varijante "gotovo je, to je to, završavam", pa onda bude "šalio sam se". Videćemo da li se šalio ili je stvarno završio s tim. Meta se ne šali. Krenule su i razne akcije hapšenja svuda po Srbiji, videćemo. Potrošiće se i ove pare koje su bile, ko zna čije su bile - zaključila je Jontićeva.

Foto: Kurir Televizija

