- Mnogo brzo rastu deca, po njima najviše vidimo kako vreme prolazi. Bukvalno smo pre pet dana odlučili da mu ovako na veliko proslavimo rođendan jer nam je došla i neka familija izdaleka. Prošle godine, kada mu je bio prvi rođendan, on je brzo zaspao i nije bio tu uopšte. Odlučili smo da mu i ovaj drugi proslavimo kako treba, pa ćemo da odmorimo do 18. godine - kroz smeh je rekao Sloba.

Jelena sa decom provodi najviše vremena, a sada je otkrila kolika je to odgovornost.

- Bude mi teško što propuštam trenutke sa porodicom. Teško mi je kada Damjan kaže nešto što pre toga nije rekao, a da ja nisam tu. Doživljam to previše emotivno. S druge strane, ja odlazim od kuće da bih doprineo porodici. Trudim se da sam što više kod kuće, mislim da odlično balansiram s obzirom na to kakav nam je posao i tempo - rekao je folker i otkrio koje su bile Damjanove prve reči:

- Damjan je prvo rekao "tata". Meni je to dovoljno. Nakon toga je rekao "lopta", a "mama" i dalje ne zvuči baš kao mama. Voleo bih da on izabere put koji njemu najviše odgovori, ali vidim da je muzikalan i da će imati smisla za muziku. Više voli muziku nego crtaće. Voli da mu pevam crkvene pesme, uspavljujem ga pesmom "Ko udara tako pozno".

- Izbegavamo poslove, trudimo se platimo sve što možemo jer mislimo da novac za to služi. Sloba zarađuje novac, a ja da skuvam šta mu se dopada. Nekako smo patrijahalno raspodelili te poslove. Oko dece nam ništa ne pada teško, uspavljuje ih nekada on, nekada ja. Tu se najlakše dogovorimo - rekla je pevačeva supruga, a Sloba se nadovezao:

- Žena je stub porodice, a muž je temelj. Sve to zajedno čini lepu konstrukciju i to treba biti jako sa svih strana. Sin me dosta podseća na mene i fizički i time što je jako živahan.