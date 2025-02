- Nemam mlađe muškarce pored sebe, a priča se da volim piletinu i da sam u kres-šemama sa momcima od po 20 godina. To nema veze s vezom. Sad sam 10 godina sa jednim gospodinom u vezi i zovem ga Džukela, u pozitivnom smislu te reči. Mi smo se skapirali odavno, moja deca se s njim slažu i kao drugari su. On je policajac, namazan je i ništa mu nije strano. Mi smo u vezi koja ne opterećuje u svakom smislu. Nikad jedno drugo ne pitamo ko gde ide, sve ide spontano. Ne živimo zajedno, on je razveden, ima dvoje dece, a ja s njegovom ženom pijem kafu. To je meni normalno, oni su se razveli pre mene, ništa ja nisam kriva! Ne vole se oni, svi smo sedeli više puta zajedno i to je sve u redu. Zašto ljudi treba da budu u lošim odnosima kad se razvedu? Mislim da ćemo ostariti zajedno, ali ne razmišljamo o svadbi. Neću ja da se udajem pod stare dane, kao pokojni Tozovac! Danas brak kratko opstaje, samo se razvode deca. Papiri nisu dokaz toga koliko neko nekoga voli - ispričala je Zorica svojevremeno.