Pevač Bane Mojićević 2020. godine zvanično se razveo od supruge Milice, sa kojom ima sina i ćerku.

Bane Mojićević otvorio je dušu, govoreći o privatnom životu, novoj ljubavi, bivšoj partnerki Milici i deci, ali i o svojim poslovnim planovima.

Pevač je otkrio da, iako je preživeo mnoge uspone i padove, ne bi menjao ništa u svojoj karijeri, smatrajući da je sve što mu se dešavalo dovelo do toga da bude to što jeste danas.

- Mi smo prva Grandova deca i ja sam kao i mnoge kolege i prijatelji iz te prve generacije odrastao na sceni i formirao se kao ličnost i izvođač na toj sceni. Ne znam da li bih išta menjao što se tiče karijere, mislim da se se sve odigravalo kako je trebalo i ja sam ovakakav kakav jesam zbog svih tih iskustava koje sam imao u ovih prethodnih 20 godina. A što se tiče privatnog života, tu uvek svi želimo bolje, lepše i više.

Mojićević je otkrio da se povremeno čuje sa Sašom Popovićem, kreativnim direktorom "Zvezda Granda", te da se raduje što se Popović oseća bolje.

- Jesam, nedavno smo razmenili nekoliko poruka. Povremeno ga pitam kako je. Volim na taj način da saznam neke informacije. Ono što me raduje jeste da se on oseća dobro i da on veruje u najbolji i najpozitivniji ishod, što je najvažnije od svega. Ja sve ove godine i sve što smo zajedno postigli, ne mogu zaboraviti, niti se odreći toga. To je moja prva muzička i jedina porodica. Lojalan sam i prvržen onima koje volim.

Bane ne krije da uživa u novoj emotivnoj vezi, sa izabranicom koja nije deo javnog sveta, a sada je otkrio kako se ona nosi sa njegovim poslom.

- Najvažnije kod nas javnih ličnosti je da imamo nekoga ko može da to poštuje i prihvati, da žene prihvataju nas kakve jesu. Naravno da je otvorena komunikacija osnov jednog zdravog odnosa - rekao je on, otkrivši čime ga je osvojila:

- Prirodnošću, jednostavnošću, nema tu neke čarobne formule. Jednostavno se to oseti, prepozna. Ne znam kako ta energija i privlačnost funkcioniše.

Iako iza sebe ima brak sa Milicom, sa kojom ima dvoje dece, Bane je priznao da ne bi ponovo kročio u brak.

- Ne, nisam spreman i ne bih volelo iskreno da idem tim putem. Ova postavka života koju sam napravio poslednjih godina mi prija. Sve obaveze i odgovornosti i trenutke za sebe postavio na svoje mesto. Uživam u svemu, imam dovoljno energije da se posvetim, sebi, deci, porodici, poslu, tako da sve je zaokruženo. A što se tiče zajedničkog života, bračne zajednice, nisam u tom filmu - rekao je on.

Na pitanje da li priželjkuje i porodicu sa novom izabranicom, Bane kaže:

- Porodicu imam. Moja deca i ja smo porodica, imam žive i zdrave roditelje, imam sestru i njenu porodicu. Sa te strane sam srećan čovek. A da pravim zajednicu ponovo sa partnerkom emotivnom, ne razmišljam o tome. Više volim da to bude spontano, prirodno, i da uživamo u tom vremenu koje provedemo zajedno, koliko god to bilo. Jako skupo sam platio svoju slobodu i mogućnost da na taj način uživam u njemu, da bih to ponovo žrtvovao. Nema potrebe.

Uprkos razvodu, sa bivšom suprugom Milicom je u korektnim odnosima i rade na vaspitanju i podizanju dece.

- Jesmo, posle svega što smo prebrodili i zajedno i odvojeno, u jako korektnim smo odnosima, prijateljskim i ljudskim na prvom mestu i ono što me posebno raduje da jako dobro sarađujemo u podizanju dece. Igramo za isti tim kada su njih dvoje u pitanju i to je najvažnije. To je nešto na čemu dosta radim i u šta ulažem mnogo energije - rekao je Bane.

