- Ja se ne osećam kao sponzoruša, kao i na Jutjubu kad neko plaća to što ga podržavaju, kao Baku Praseta i to je lepo. U Bosni nema Onlifensa, traže se evropski ili srpski papiri, tamo se traže slike, kao i na Tiktoku, i on je postao deo toga. Ja sam htela da otvorim, ali pošto imam papire iz Bosne, onda ne mogu. Ima finih momaka, ali su me ljudi razočarali, da više ne verujem u ljubav. Imala sam raznih iskustava... Ja kad vidim da me neko pravi budalom, onda otkačim osobu. Bilo je oženjenih ljudi, nudili su mi trojke sa ženama, ali meni se to ne sviđa, ja da delim sa nekim nešto, to ne. Nude novac, ima ih dosta, više vrednujem te što nude nešto, nego ove, ja neću da se spuštam na to - rekla je ona, pa se osvrnula na svoj odnos sa fudbalerima.