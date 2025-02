Pevač Uroš Živković , koji je već godinama na estradnoj sceni, odrastao je uz muziku. On je sada ispričao da je još kao mali bio u kafanama jer su ga roditelji vodili sa sobom. Narodnjaci su mu u krvi, jer je to muzika koja se slušala u njegovoj kući.

- Od malena sam odgajan i uspavljivan uz narodnu muziku pored mojih roditelja. Nisu to bile dečije pesmice nego Jašar i tako dalje. Vodili su me u kafanu, voleli su da izlaze i muziku, spavao sam po stolicama dosta puta. I svaka privatna proslava to se znalo Šaban, Jašar, Ljuba, Snežana, Verica i to mi je od malena usađeno - rekao je Uroš.