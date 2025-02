- Iskreno, jeste mi teško što nisam tokom njihovog odrastanja bio uz njih. Nisam bio tu kada im je to bilo potrebno i to me danas strašno pogađa i boli. Nekada, kada prođu određene godine, shvatiš koliko si zapravo i u čemu sve grešio. Neću da lažem. Troje moje dece nije raslo uz mene i to mogu otvoreno da kažem. Nisam želeo da ostanem u braku ako taj brak nije bio dobar, čak ni po cenu dece - priznao je pevač, prenosi "Story".