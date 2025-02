- Kolege su me pozvale da idemo u Švajcarsku, trebala im je pevačica, a onda sam ja igrom slučaja tamo upoznala svoju ljubav. Imam u životu sreće što sam bila voljena i imala kvalitetne ljude u svojoj blizini. Mi smo živeli zajedno, bili smo pred brakom, ali sam se uplašila zbog prethodno neuspelog braka i dok je on bio na poslu, pokupila sam torbu i novčanik i pobegla. Mi smo bili jedan idiličan par. Napravio mi je prvi Fejsbuk profil, zna da volim baklavu, ode i kupi mi dva kilograma. Dogovarao mi je svirke i vozio me, napravio je cene koje su bile za mene abnormalne, sa gazdama je pregovarao, bio mi je velika podrška - priznala je Mirna, a onda otkriva da je njen bivši verenik danas mulitimilioner.