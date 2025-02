- Sa 15 godina sam saznala da imam dijabetes tip 1. Sasvim slučajno, u pubertetu kreneš da jedeš mnogo slatkiša, hrane, međutim to je bilo nenormalno, ja sam jela tolike količine hrane poslednja 2 meseca pre nego što ću da otkrijem za tu komplikaciju, a stalno sam mršavila - ispričala je Romana jednom prilikom.

- Kada su stigli rezultati bilo je katastrofalno, ja sam odmah morala da idem u bolnicu. Tri sedmice ispitivanja, ništa nismo utvrdili, zbog čega je došlo do toga, tako da u principu verovatno zbog virusne infekcije. To je za mene tad bila strašna vest, šokantno. Sada je sve to mnogo lakše, ja sam još tada znala i čula da je dijabetes bolest 21. veka, da ljudi obolevaju zbog stresnog načina života, stila života, brze hrane.