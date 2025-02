Ja sam u šoku, a naročito u neverici da vam to, drage moje abronošice, ne mogu rečima opisati.

Evo je još jedna radna nedelja i ja nemam mira. Abrovi samo naviru, a šta ću kad se to najviše traži na estradnom tržištu. To što sam čula je za naslovnu stranu, a tačno plus pretačno. Poznata pevačica se navukla na drogu. Da, da, dobro ste pročitali. Ona koja se, kao, zalaže za prave vrednosti, tradiciju i kulturu - vuče samo tako. Kao da je usisivač, a ne obična žena. Ju, ju, ju, šta je sebi dopustila. Kad nisam pala sa stolice kad sam to saznala. Šta mi napriča koleginica... Zvaćemo je Prljavica.

Vidim ja ona se nešto promenila, pa postala agresivna, neobična, ali nisam mogla da pretpostavim da je došla dotle da uzima "pomoćna sredstva" za čišćenje nosa. I to ništa ne bi bilo čudno da ona nije žestoki protivnik narkotika. Međutim, okolnosti su se, po svemu sudeći, promenile. Čujem, ušla je u loše društvo, ne može da izdrži tempo života i zbog konstantnog stresa joj je potrebna dodatna energija, pa je rešila da uzme stimulanse. Nedavno je viđena na parkingu ispred jedne televizije kako se "popravlja" u kolima. Bez stida i blama se popravljala pred ljudima koji su tuda prolazili, a i gostima koji su dolazili na televiziju. Strašno plus prestrašno! Ali dobro, neka je, sada se bar zna ko je i šta je.