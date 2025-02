Koncert je trajao skoro dva sata, a nakon pravog spektakla usledio je i veliki vatromet koji je obasjao nebo nad Tašmajdanom.

Zanimljivo je i to da je Senidah do sada jedina zvezda koja je nastup održala od početka do kraja onako kako bi zapravo trebalo da izgleda svaki koncert. Nijednom od svoje publike nije tražila da peva umesto nje, već je sama to radila, i to veoma dobro, iako su se fanovi na Tašmajdanu trudili da budu glasniji od nje dok su se orili najveći hitovi balkanske zvezde.