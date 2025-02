On je podelio njihovu zajedničku fotografiju, uz koju je napisao:

- Probudila me je žena koja pazi moju majku, te mi je rekla da je pozvala hitnu pomoć, jer je imala bolove u stomaku. Rekla mi je da mi je majka jaukala, a inače mi je majka nepokretna. Međutim, nakon što su je odvezli u bolnicu, dali su joj samo injekciju i vratili je na kućni oporavak. Nakon toga, odmah sam seo u kola, jer joj od toga nije bilo bolje, stanje se dodatno pogoršalo. Pozvao sam ponovo hitnu pomoć ponovo, jer joj nisu ni analize uradili. Nakon što je ponovo došla u bolnicu, snimak stomaka je pokazao da ima slobodne tečnosti, koja se nalazila ispod organa. Usledila je hitna operacija. Svaki minut je bio bitan, mogla je da umre svakog trenutka. Ustanovili su da joj je pukao čir na želucu, to se razlilo svuda oko jetre, po celom stomaku, početak sepse. Ona je trenutno u šok sobi, ne mogu da je posetim, ali sam u komunikaciji sa doktorima. Problem je jer je u godinama, ali joj je srce jako i nadam se i ovog puta da će sve pobediti - rekao je on.