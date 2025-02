- Drago mi je što smo se sreli i čekala sam ovaj trenutak da konačno objasnim o čemu se tu radi. Ja sam to ispričala nekom vašem kolegi kao anegdotu. U maju 1988. godine, pre nego što sam završila srednju školu kao vukovac, moje društvo i ja smo sedeli i razgovarali o konkursu koji je izašao tada za "Jat" i ja kažem, ajde da se prijavim. Roditelji su bili šokirani, gde ću ja po avionima, šta je sa mnom. Krenem ja da gledam šta treba za prijavu i piše diploma o završenoj srednjoj školi, a ja je nemam, dobiću je u junu... I ja odem i kažem: "Ja nemam diplomu, ali mogu da donesem potvrdu da ću je dobiti za mesec dana." Oni su to prihvatili nekako i onda ja to ispričam nekom novinaru i on napravi naslov "Nije završila ni srednju školu, a radila u Jatu i na televiziji ". Dakle, imam diplomu.