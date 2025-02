Primećujemo novi stajling. Da li je nova ljubav razlog za to ili nešto drugo? -Meni se i te kako svašta lepo dešava, ali nije to što mislite. Obično svi aludiraju na tu neku ljubav, ali nema je. Sve ostalo super ide. Smatram da će i ljubav doći, mora jednostavno jer kad zračiš tako onda to i privučeš. Mislim da je to neki recept.



-I ja bih volela. Obožavam Mirzu. Mirza je mene pre nekoliko godina zvao i imao je neku pesmu i pitao me je tada za duet. Ja sam bila u fazonu da hoću, ali u tom periodu sam imala toliko dueta, da sam morala da odbijem jer sam se plašila za karijeru i da će ljudi reći: “ Ova snima samo duete”. Stvarno to želim i mislim da je došlo vreme da bi se to moglo ostvariti. Sa njim bih snimila 10 dueta, to je moj omiljeni pevač. To kako on peva i kako doživljava muziku, to je neki level mnogo mnogo veliki. Obožavam ga i slušam ga u kolima vrlo često.