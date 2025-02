- Mene ne može niko da povredi niko u životu, nikada nije ni mogao. Opet ću biti jako kratka, jer neću da se od jednog slova napravi nešto što nema potrebe. Stojim iza svega toga, da moj sin radi sve ono što on misli. On donosi odluke, on je tamo, on tačno zna. Ja više neću nijedno slovo da kažem, sem toga da podržavam svog sina dok živim, dok dišem, dok postojim na ovom svetu ili na bilo kom svetu. Uvek ću tu biti za svog sina, podržaću ga za sve što on želi, kao što je do sada i bilo. To je jedino što ja želim da kažem - bila je uzdržana Zlata.

- Kroz moj život se zna kakva su moja prijateljstva, i ptice na grani znaju za moju Gordanu (Gocu Božinovsku). To je tako, tako volimo svoje prijatelje, ako ih tako nazivamo, oni su nama ceo život prijatelji. I ja i Peja smo bili sa Bakijem na "Farmi", bili smo divni, predivni, ostali smo super. Naravno, uvek je lepo kada je neko nekome prijatelj, pogotovo u onom prostoru. Hvala Bakiju, hvala i mom sinu koji to vidi, on je takav čovek. Mi smo tako naučili da živimo. To je nešto najlojalnije, najneophodnije za ljude, da imaš svog pravog prijatelja, da ga voliš sa manama i vrlinama. Kad kažemo prijatelj, to treba da ima stvarno značenje. Mi kada stvarno nekog zavolimo, to je to. Videla sam Bakijevu reakciju, on ne radi to ni zarad čega, nego se vodi srcem. Gledala sam, kada je Jovan bio na zadatku sa Grujom, pa je kao popio nešto... Čovek se pojeo živ, ubio se, plakao je, gledala sam to. Toliko se nasekirao... Vidi se da to nije radio ne znam zbog čega, nego zato što tako oseća.