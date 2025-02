Nenad je takođe, kako Nađa tvrdi, zabeležio identične videe i sa voditeljkom rijalitija u kome se on sada nalazi, a reč je navodno o Ani Radulović.

- Prepiske sa njima nisam videla. Sa Milicom sam videla o***** s***. Sa Anom od pozadi i takođe o***** s***. Baš se vidi, bila je pijana. Meni je to izgledalo kao da nisu znale da ih snima . I onda sam pomislila, otkud znam, možda je i mene snimao. Čeprkala sam i svoje nisam našla. Sad postoji i deo gde ono gde mora da se ukuca šifra, koju ja ne znam. Ko zna šta tu tek ima. Iskreno da ti kažem, ja bih volela da mu se telefon da na istraživanje -rekla je Nađa za Hypetv.rs

- Čovek je alkoholičar, a pored toga se i drogira. Ozbiljno se drogira. U takvim stanjima je nemali broj puta bio nasilan prema meni. Dešavalo se i da me je prisiljavao da imamo odnose. Pokušao je da me siluje, a sledećeg dana se pravio kao da se ništa nije desilo. Hvatao me je za vrat i bacao na pod. Imala sam utisak da nije svestan onoga što radi. I dalje mi je teško zbog svega kroz šta sam prošla sa njim. Trebalo mi je mnogo vremena da se samo fizički oporavim od svega što sam doživela. Psihički mir i dalje nisam postigla u potpunosti - zaključila je kroz suze.