- Trudim se da ostanem pozitivna i da imam pozitivnu energiju. Krenula sam sa zračenjima, već sam prešla polovinu terapije, ali ima još nekoliko do kraja. Prognoze lekara su dobre, krenuli smo sa rešavanjem problema, pa onda idu obavezne hemoterapije. Kada to rešite, onda idete na redovne kontrole i prati se stanje, da li ima nešto, da li se pojavilo ili nije… Trebalo bi da prođe pet do sedam godina da možete da kažete da ste se izlečili. To vam niko ne garantuje. Jaka volja i želja za životom sve pobeđuje, ja verujem u to - rekla je Bojana jednom prilikom za Grand.