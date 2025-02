Foto: Printscreen/Magazin In, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Folker Radiša Trajković Đani neretko ima neslane šale, koje deli i objavljuje na društvenim mrežama, a jednom prilikom je okačio sliku sebe sa kragnom oko vrata.

- Nažalost tačno je! Đani je imao nezgodu na skijanju. Kad su mi saopštili malo je falilo da padnem u nesvest. Šokirala sam se i zanemela. Sve se to danas dogodilo. Nisam mogla da verujem da tako može padne i da se toliko povredi. Đani mora na operaciju. Pod otokom je trenutno i ne može odmah da se uradi intervencija koja će biti biti sledeće nedelje u Ljubaljni. Nismo mnogo pričali, nisam htela da ga zapitkujem, kad dođe kući sve ću da znam. I Aco Pejović je bio sa njima, svi su se potresli. I on kaže da je bezaleno pao,ali da se ozbiljno povredio. Ja znam njega, koliko god da je veseo i nasmejan, treba to izgurati. Naravno svi smo uz Đanija, nadamo se da će sve biti kako treba- kaže Slađa za Kurir.