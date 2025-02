Sejo Kalač uhvaćen je pre nekoliko godina kako krade mobilni telefon, i to na pumpi u Zagrebu!

Kada je izmirio račun i uzeo kusur, mladić uzima svoje namirnice i odlazi, a zaboravlja svoj mobilni. Na red za kasu stupa i Sejo Kalač. Pevač najpre ostavlja pivo ispred kasirke, zatim rukom pomera taj telefon koji je prethodni kupac zaboravio, a potom vadi novčanik da plati konzerve sa pivom. Dok se raskusurao sa zaposlenom ženom na pumpi, on je osmotrio kako i da mazne uređaj. Nakon što je platio račun, pevač je uzeo svoje alkoholno piće, ali i tuđi mobilni telefon! Nekoliko minuta je prošlo dok je Kalač plaćao i za to vreme se mladić se nije vratio po svoj uređaj. Folker je to iskoristio, pa je sa sobom odneo mobilni, u prilog svedoči i video koji je nastao u septembru prošle godine.