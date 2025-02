- Prvo bi trebalo definisati luksuz. Za nekog su to „Louis Vuitton“ tašna, „Chanel“ kostim, dijamanti, limuzine, skupi hoteli. Nažalost, dobar deo života i sama sam verovala da je sve to zaista luksuz. Onda sam zaključila da njegov sinonim može biti samo apsolutna sreća, ona koju ne mogu da nadoknade nikakav skupoceni nakit, prestižne marke garderobe, avioni ili besna kola. Međutim, iako deluje jednostavno, do takvog luksuza se najteže dolazi. Morate imati predispozicije da ga shvatite i prihvatite. Danas, kada prolazim pored nekadašnjeg stana, naježim se. U dvorištu pored nas možete da vidite koze kako mirno pasu. Pre neko veče ugledali smo ježa. Uspavljuju nas zrikavci. Živim u pristojnom komforu, a luksuzom smatram mogućnost da svakog jutra mirišem ove divne ruže, da uživam u bezgraničnoj ljubavi koju mi Veljko pruža i sigurnosti koju mi je doneo naš odnos.