Dobro je poznato da je to “teren” na kom rade uglavnom ista imena, no pored Adila, Ðanija, Jane, neizostavni muzički deo dijasporskih slavlja je i pevačica Anđelija Krstić.

Anđelija ne poriče da se ovde radi pre svega o ozbiljnom i predanom radu, kao i to da nekada angažman na nekom slavlju može da traje i više od 20 sati.

-Nema tu nekog specifičnog odnosa. To je sve jako organizovano, no desi se da, kada na jednoj svirci nastupa više pevača, ostanemo svi i veselimo se na nama svojstven način. No najčešće kafe pijemo na aerodromima i u hotelima posle doručka - otkiva Anđelija, koja se prisetila i poslednjeg neprijatnog iskustva tokom jednog slavlja na kom je nastupala se brojim pevačima.