- Nisam razmišljala o prijavi iako sam imala nedoumice kod ljudi, jer su mislili da sam Jelena Pajić i da sam se prijavila. Zavisi ko kako tome pristupa, ali to je ozbiljna stvar, a ne tombola i nikad se ne bih prijavila u minut do dvanaest. Na tome se ozbiljno radi od pesme, pa do pripreme nastupa jer ako ideš uvek treba da ideš kao gospodin čovek, a ne uz pomoć štapa i kanapa. Ako to bude moja želja daću sve od sebe, pa taman i ne otišla dalje želim da znam da sam na lokalnom nivou dala sve od sebe i uradila nešto što može da ostavi trag.