Naime, numeru "Pusti me da te volim" kompozitora i tekstopisca Minele Nezirović, snimio je u produkciji AS STUDIOTON našeg proslavljenog harmonikaša i producenta Aleksandra Sofronijevića, što već samo po sebi garantuje kvalitet, s obzirom na to da Sofra i te kako bira sa kim sarađuje. A. da je saradnja uspešna, pokazuju i prvi komentari na društvenim mrežama, iz kojih se vidi da su slušaoci oduševljeni pesmom, spotom i Elvedinovom interpretacijom. Posebno je zanimljivo to što je Minela, koju bosanski mediji zbog njenog dosadašnjeg rada već zovu novom Marinom Tucaković, preuzela na sebe i menadžerski deo posla, pokazavši koliko veruje u mladog pevača.