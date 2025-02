Pevač je bio sa najstarijim sinom na mini odmoru u popularnom skijalištu, ali je, nažalost, krenulo po zlu. Naime, dok se spuštao skijama niz stazu u jednom trenutku je proklizao, pao sa skija i polomio levu ruku. Sa pevačem je tom prilikom bio i njegov kolega Aco Pejović, koji se od njega nije odvajao. Informaciju koju smo dobili najpre je potvrdila Đanijeva žena Slađana: - Kad su mi saopštili, malo je falilo da padnem u nesvest. Šokirala sam se i zanemela. Nisam mogla da verujem da tako može da padne i da se toliko povredi. Đani mora na operaciju. Pod otokom je trenutno i ne može odmah da se uradi intervencija koja će biti biti sledeće nedelje u Ljubaljni. Nismo mnogo pričali, nisam htela da ga zapitkujem, kad dođe kući sve ću da znam. I Aco Pejović je bio sa njima, svi su se potresli. I on kaže da je bezaleno pao, ali da se ozbiljno povredio. Ja znam njega, koliko god da je veseo i nasmejan, treba to izgurati. Naravno svi smo uz Đanija, nadamo se da će sve biti kako treba - kazala je Slađa za Kurir.



I Đani se upkos bolovima javio našoj redakciji:

- Kako ste familijo? Ja imam velike bolove. Šta da vam kažem, razvalio sam se. Pukla mi je ruka na pet mesta, to su mi rekli. Idem na operaciju - rekao je kratko Đani.

Trajkovićev menadžer Goran Lečić Leka odložio je sve dogovorene nastupe do daljnjeg, a prema pisanju medija pevač će time izgubiti oko 100.000 evra.

- Đani mora na hitnu operaciju, ali svi verujemo da će sve proći kako treba. I biće. Prinuđeni smo da otkažemo sve nastupe u narednom periodu, ali najvažnije je da operacija i oporavak prođu kako treba i da on bude dobro - poručio je Leka.

Fanovi pevača šalju poruke podrške i želje za brz oporavak, a njegova porodica je uz njega u ovim trenucima.