Ana Sević stigla na Zvezde Granda, pa se parkirala tik do ulaza da je mediji ne bi spopali Foto: Print Screen

Okupljeni mediji pitali su njenog kolegu i prijatelja Milana Mitrovića za komentar na goreću temu, a on je rekao:

- Ana i ja se poznajemo godinama. Nikada nisam komentarisao tuđe izjave, bile one istinite ili neistinite, to se mene ne tiče. Ružno je. Ja o tome ne znam ništa, Acu poznajem 100 godina, Anu takođe, sve i da je bilo nešto, to je njihova priča, ne vidim ništa strašno u tome - istakao je Mitrović za Blic.