On se sada nalazi u porodičnom domu, čekajući da spadne otok kako bi što pre bio podvrgnut hirurškom zahvatu.

Slađa je otkrila i kako je došlo do nezgode, ističući da ona u tom trenutku nije bila pored supruga.

Na društvenim mrežama pojavile su se spekulacije da je pevač, navodno, bio u alkoholisanom stanju zbog čega je Slađa pobesnela, oštro demantovala navode, pa čak i zapretila korisnicima koji to pišu.

- Nažalost tačno je! Đani je imao nezgodu na skijanju. Kad su mi saopštili malo je falilo da padnem u nesvest. Šokirala sam se i zanemela. Sve se to danas dogodilo. Nisam mogla da verujem da tako može padne i da se toliko povredi. Đani mora na operaciju. Pod otokom je trenutno i ne može odmah da se uradi intervencija koja će biti biti sledeće nedelje u Ljubaljni. Nismo mnogo pričali, nisam htela da ga zapitkujem, kad dođe kući sve ću da znam. I Aco Pejović je bio sa njima, svi su se potresli. I on kaže da je bezaleno pao,ali da se ozbiljno povredio. Ja znam njega, koliko god da je veseo i nasmejan, treba to izgurati. Naravno svi smo uz Đanija, nadamo se da će sve biti kako treba- kaže Slađa za Kurir.