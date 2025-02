„Dugo nisam mogla da pričam o tom rijalitiju, jer je ostavio ozbiljne posledice na mene, znaš bude ti krivo što su te pogrešno videli, videli su te onako kako su me mediji predstavili. Istina me nikad nije bolela, makar da jesam, nikad se ne bih ljutila. Takva sam, bolujem od zla, jesam zla, baš me briga, zla sam sebi nisam vama, ili moji loši postupci, loše postupam prema sebi, a ne prema vama, ko ste vi da sudite o bilo čemu? Radila sam dosta sa psihologom na tome i sada mogu i jako sam ponosna na sebe, zaista zbog toga“, kazala je pevačica svojevremeno.

„Prvo držala sam do sebe kao žene, držala sam do svoje porodice, nije bilo intimnih odnosa, ja sam preponosna na sebe i žao mi je samo što nisam nekog pretukla tamo. Zaista mi je jako žao, zato što su mnogi zaslužili ozbiljne batine, ali u trenutku kada smo tamo. Jer se ne snađeš, nekad se stvarno ne snađeš, ja sam imala tada prvi direktan kontakt sa nekim zlim ljudima bre, ja nisam imala to u svom okruženju, ne znam šta je. Pritom su tako lupetarali, Milena ne radi ništa i zaista je na tv-u tako izgledalo zato što je uvek bilo interesantno gledati mene kako se svađam i govorili su da ništa ne radim. Ja sam radila kao kobilica malena, sve što je trebalo da se radi evo ja ću, samo zarad mira u kući, samo da se ne svađaju, jer meni je bilo svađa do ovde. Koliko god smešno i apsurdno zvučalo ja nisam svađalica i ne volim da se svađam, to me jako potresa. Ali umem vrlo“, rekla je ona svojevremeno za Mondo.