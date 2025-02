- Mene ne može niko da povredi niko u životu, nikada nije ni mogao. Opet ću biti jako kratka, jer neću da se od jednog slova napravi nešto što nema potrebe. Stojim iza svega toga, da moj sin radi sve ono što on misli. On donosi odluke, on je tamo, on tačno zna. Ja više neću nijedno slovo da kažem, sem toga da podržavam svog sina dok živim, dok dišem, dok postojim na ovom svetu ili na bilo kom svetu. Uvek ću tu biti za svog sina, podržaću ga za sve što on želi, kao što je do sada i bilo. To je jedino što ja želim da kažem - bila je uzdržana Zlata Petrović.