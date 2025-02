- Ja sam počela da pevam sa jednim bendom iz Novoga Sada i lažno sam im se predstavila. Rekla sam da sam punoletna, da imam pevačkog iskustva, a bila sam maloletna i nisam imala iskustva. Nisam birala sredstva da stignem do svog cilja – rekla je Tairovićeva, ističući da joj je taj period bio veoma traumatičan i neizvestan.

- Imala sam samo želju da stanem na bilo kakvu binu, samo da me neko vidi i da me čuje. Bilo je to traumatično zaista. Nisam imala nikakav repertoar, nisam znala kako da komuniciram sa ljudima, ništa, a želela sam samo nastupam negde. Ja sam iz patika stala na štikle, nisam znala da hodam u njima – iskrena je bila pevačica za domaće medije.