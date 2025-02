- To je trajalo godinu dana kada sam bila i bez posla . Dugo sam i želela da napravim nešto sama. Danima sam razmišljala, gledala sam sve moguće strane emisije, pa sam shvatila da to što ide u inostranstvu ne znači da će automatski da prođe kod nas. Onda sam prilagođavala te neke stvari našem mentalitetu - rekla je voditeljka.

- Sećam se trenutka i bilo me je užasno strah. Do tada sam dolazila na posao, neko drugi ti organizuje i emisiju i scenario i ti sve to dobiješ na gotovo. Malo naučiš teksta, izdeklamuješ i OK. Ovde je sada ogromna odgovornost bila na meni.