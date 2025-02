- Rekao sam već više puta da ni o tome nikada ne bih pričao javno, jer to je duboko intimna stvar i ono što me je promenilo. Međutim, život i Bog nekako nameste da upravo u teškim situacijama mnogo toga vidimo jasnije. Samir je preminuo dvadeset dana pre Nove godine i morao sam da donesem jednu od najtežih odluka. Samo moja duša zna kako mi je bilo jer me je čekao ranije ugovoreni koncert. Ništa se u životu ne mora, međutim, imao sam obavezu prema ljudima kojima je moja muzika i radost i lek. Nisam mogao da ih razočaram, jer su me roditelji, pored ostalog, i tome naučili. Da budem fer prema drugima, da ih poštujem, da se ni o koga ne ogrešim. Pesmu „Strah me da te sanjam“ posvećenu bratu s razlogom retko izvodim na nastupima, jer uvek na kraju zaplačem, kaže Lončarević.

- Uh, to zna da bude baš nezgodno. A opet, trudim se da i tada budem pravedan i čim se malo „spustim“ umem da kažem „Izvini„. Mislim da je to jedna Božja reč, baš kao što je i „Volim te“. Život i karijera su me svašta naučili, pa i to da menjam ono što nije bilo dobro, da to od sebe nekako sklonim. Najvažnije mi je da nikada prema bilo kome ne nastupim revanšistički, da nikoga ne povredim. Čak ni one koji su me tapšali po ramenu, a onda u nekoj situaciji pokazali da mi nisu pravi prijatelji – rekao je Lončarević.