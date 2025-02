Ovaj skandal je već nedelju dana glavna tema medija. S obzirom na to da je pevač rekao sve što mu je bilo na duši, njega novinari ne jure, ali Anu ne ispuštaju iz vida. Voditeljka se tri dana unazad pojavljivala na snimanju emisije "Zvezde Granda" i svaki put je uspela da pobegne novinarima.

Prvi dan niko nije ni znao da je ona stigla u studio jer je došla mnogo pre početka snimanja emisije. Sutradan je auto parkirala tik do vrata studija i vešto šmugnula unutra, a trećeg dana je sa sobom povela obezbeđenje. Iako su pored nje bila dva krupna momka koja su je pratila svuda, novinari su uspeli da je pitaju da li planira da tuži Lukasa, na šta se ona nasmejala i ušla u svoj auto razgovarajući telefonom. Kako smo saznali od izvora bliskog Ani, baš to i jeste njena namera.

Sevićka će se u narednim danima malo odmoriti od medija. Osim što emisije ne snima do daljeg, jer je sve snimljeno nekoliko epizoda unapred, voditeljka je mirna i zbog angažovanja obezbeđenja koje će je telima braniti od novinara. Međutim, kad-tad moraće i ona da kaže nešto, makar to bilo u sudnici, a do tada, mi vam prenosimo reči Ace Lukasa o aferi sa Anom Sević.