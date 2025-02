- Nisam ja neki sagovornik za te stvari, to mene nikad nije preterano interesovalo - rekao je Ljubomir i dodao kako gleda na to što je Aca Lukas na taj način izneo privatne informacije:

- E to je već druga stvar, u suštini, po meni, hvaliti se, sad ne znam jel to bio cilj, ali ja lično se ne bi hvalio takvim stvarima. Prosto, lepo je ostati gospodin ma šta god da se izdešavalo. Najbolje te neke stvari ispreskočiti. Mene su iks puta pitali za privatne stvari. Ali šta je istina, to najbolje znaju osobe koje su uključene u to. Ne volim da se mešam u tuđe.