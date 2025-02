- Uzbuđena što sedešava ovaj koncert, to mi je motivacija - rekla je na početku Aleksandra.

- Neću otkrivati, evo samo jednu "Dugo te dugo očekujem" od Nade Obrić, to mi je omiljena pesma.

- Nadu obožavam, ona je legenda. Imaću pozirivnu tremu u smislu odgovornosti da se sve to iznese. Nikada ne može biti bolje od originala, ali potrudiću se da budem na visini zadatka.

Šta te je navelo da to uradiš?

- Zdravstveno stanje. Počelo je jako da mi smeta, nije bilo dobro za moje zdravlje. Ja sam sebi bitnija od tog prokletog alkohola. Čaša, dve vina uvek može, ali ja sam skroz to ostavila.

- Meni je drago što je tako. Verovatno vole da me slušaju, vole moje pevanje. I ja volim sve svoje kolege, ni sa kim nisam u svađi, nisam sujetna i to oni dobro znaju. Svima u lice kažem sve. Skroz sam normalna i prirodna i što na um to na drum. Ja sam iskrena.